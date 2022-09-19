Названа причина, по которой ЕС не сможет прожить без газа из России «Яков и партнеры»: ЕС не может отказаться от газа из России без приостановки производства

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Европа не сможет пережить предстоящую зиму и весь 2023 год без российского газа, если не остановит производство. Об этом говорится в исследовании «Европейский энергетический баланс в новой реальности», которое провела компания «Яков и партнеры». Эти данные приводит РИА Новости.

Заявленная амбиция по сокращению зависимости Европы от газа из России в 2022–2023 годах без массовой приостановки производства невозможна, — отмечают авторы исследования.

Они поясняют, что несмотря на информацию о заполнении хранилищ, Европа так и не сумела преодолеть зависимость от российского газа. Для обеспечения своих потребностей в топливе странам необходимо сохранить поставки из России до конца 2022 года или срезать потребление на 7–12 млрд кубометров. Подобное возможно только при полной или частичной остановке ряда отраслей, подчеркивают исследователи.

Уже сегодня в Европе остановлено 70% мощностей по выпуску азотных удобрений, выпуск алюминия сокращен на 25%, выплавка стали снижена на 5%, — говорится в исследовании.

Его авторы полагают, что данный процесс будет продолжен, даже если европейская зима окажется мягкой.

Ранее исследования института INSA показало, что более половины жителей Германии — 59% — опасаются, что предстоящей зимой не смогут расплатиться за электроэнергию и газ. Если же граждане не смогут платить, то сложности возникнут у городских коммунально-бытовых служб. Это при негативном развитии событий может повлиять на работу общественного транспорта и зависящих от городских бюджетов учреждений.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила пять срочных мер по борьбе с энергетическим кризисом в Европе. Они включают в себя установление потолка цен на российский газ, обязательные меры по сокращению спроса на электроэнергию, ограничение доходов компаний, производящих электричество из недорогих источников, налог солидарности для компаний, работающих на ископаемом топливе и получающих большие прибыли, а также поддержку коммунальных компаний.