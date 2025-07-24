Названа главная стратегическая цель российских ФАБов

Главная стратегическая цель применения российской армией фугасных авиабомб (ФАБов) заключается в снижении потерь личного состава, заявил в беседе с NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, чаще всего ФАБы используют при взятии укрепленных опорных пунктов Вооруженных сил Украины.

Применение ФАБов имеет одну стратегическую цель — уменьшить потери личного состава при наступлении. ФАБы применяются в нескольких случаях. Самый главный — это суперукрепленный опорный пункт противника, где не только много личного состава, но есть и дзоты (деревоземляная огневая точка. — NEWS.ru), и доты (долговременная огневая точка. — NEWS.ru), и артиллерийские установки, и гранатометы, и противотанковые комплексы. Все, что позволяет противнику прочно держать этот опорный пункт, — отметил Баранец.

Военэксперт подчеркнул, что ФАБы способны единовременно уничтожать до 200 человек. Также ФАБы используют для ударов по крупным складам боеприпасов и железнодорожным узлам, пояснил Баранец.

Иногда ФАБы моментально сносят целые подразделения — может, 100, а может, 200 человек. Еще одно предназначение ФАБов — это уничтожение мощных, больших складов с боеприпасами или горючими материалами. Также ФАБы используют для ударов по крупным железнодорожным узлам, где концентрируется сразу несколько эшелонов с боеприпасами, боевой техникой и личным составом, — подытожил Баранец.

Ранее заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов заявил, что Вооруженные силы Украины быстрее освоят полеты на Mirage 2000 из-за его сходства с МиГ-29 и Су-27. По его словам, французские истребители имеют более привычную для украинских пилотов систему управления, чем американские F-16.