Названа еще одна отрасль экономики РФ, против которой ЕС готовит санкции Страны ЕС интенсивно работают над санкциями в отношении алмазной отрасли РФ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Страны Евросоюза интенсивно работают над санкциями в отношении алмазной отрасли России, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции в Нью-Дели. По его словам, которые приводит ТАСС, именно в этом направлении европейские страны могут приложить больше усилий для санкционного давления.

Мы также усиленно работаем по итогам ряда предыдущих встреч [над санкциями] в отношении алмазной отрасли. Я думаю, это пример области, где должно быть сделано больше, — сказал Мишель.

Он добавил, что страны ЕС будут стараться пресечь все попытки обхода Россией введенных ограничений.

Ранее Министерство финансов США расширило связанный с кибербезопасностью санкционный список. В него вошли 11 физических лиц из России. Причины введения санкций не называются. Отмечается, что данные санкционные списки отличаются от других. Так, в документах указаны не только имена, фамилии и места рождения, но и сетевые псевдонимы людей. Кроме того, в списках можно найти их адреса электронной почты.

До этого сообщалось, что Европейский суд общей юрисдикции впервые снял санкции с российского предпринимателя. Им стал бизнесмен Александр Шульгин, ранее занимавший пост генерального директора онлайн-ретейлера Ozon. Он сумел оспорить решение о внесении его в список. Отмечается, что этому поспособствовал его уход с должности в апреле 2022 года. Другим миллиардерам, также подавшим соответствующие апелляции, снять санкции не удалось.