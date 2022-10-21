Назван новый премьер-министр Италии Глава партии «Братья Италии» Мелони стала новым премьер-министром страны

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Сильвио Берлускони и Джорджия Мелони

Глава партии «Братья Италии» Джорджия Мелони приняла мандат на формирование нового правительства страны от действующего президента Серджо Маттареллы, сообщает Reuters. Таким образом Мелони стала первой женщиной — премьер-министром в истории итальянского государства.

Джорджия Мелони приняла мандат и представила свой список министров, — заявил официальный представитель президента Уго Дзампетти.

Ранее стало известно, что итальянская правоцентристская коалиция, лидером которой является Мелони, одержала победу на выборах в итальянский парламент. С победой ее поздравила лидер фракции французского парламента «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Политик подчеркнула, что «народ Италии избрал суверенное правительство».

Депутат Госдумы Дмитрий Белик в разговоре с NEWS.ru заявил, что Мелони не раз высказывала свою позицию по поводу необходимости оказания помощи Украине. По его словам, ожидать, что итальянский кабмин резко сменит свой курс, не стоит. Тем не менее победа Мелони заставит ЕС понервничать, так как правая коалиция не будет безропотно выполнять указания Союза. Практически невозможно решить проблемы в сфере энергетики без Москвы, которая всегда выступает за конструктивный, справедливый диалог и здраво смотрит на происходящее в мире, отметил он.