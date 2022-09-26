Итальянская правоцентристская коалиция, лидером которой является Джорджа Мелони смогла одержать победу, несмотря на угрозы высокомерного ЕС, заявила лидер фракции французского парламента «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Она поздравила Джорду Мелони и Маттео Сальвини с победой, подчеркнув, что народ Италии избрал суверенное государство, передает РИА Новости.
Итальянский народ решил взять свою судьбу в свои руки, избрав патриотическое и суверенное правительство. Мои поздравления Джорджи Мелони и Маттео Сальвини, которые одержали эту великую победу, противостояв угрозам антидемократического и высокомерного Европейского Союза, — сказала французский политик.
Коалиция правоцентристских партий одержала победу на прошедших 25 сентября выборах в итальянский парламент, лидируя в обеих палатах законодательного органа, согласно данным МВД Италии.
Ранее политолог Константин Соколов предположил, что политика Европы в отношении России может измениться в случае прихода к власти в Италии оппозиционной правоцентристской партии на выборах 25 сентября, которая набирает популярность на фоне растущего недовольства населения ростом цен на энергоресурсы.