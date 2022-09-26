Ле Пен: коалиция Мелони одержала победу вопреки угрозам «высокомерного» ЕС

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Марин Ле Пен

Итальянская правоцентристская коалиция, лидером которой является Джорджа Мелони смогла одержать победу, несмотря на угрозы высокомерного ЕС, заявила лидер фракции французского парламента «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Она поздравила Джорду Мелони и Маттео Сальвини с победой, подчеркнув, что народ Италии избрал суверенное государство, передает РИА Новости.

Итальянский народ решил взять свою судьбу в свои руки, избрав патриотическое и суверенное правительство. Мои поздравления Джорджи Мелони и Маттео Сальвини, которые одержали эту великую победу, противостояв угрозам антидемократического и высокомерного Европейского Союза, — сказала французский политик.

Коалиция правоцентристских партий одержала победу на прошедших 25 сентября выборах в итальянский парламент, лидируя в обеих палатах законодательного органа, согласно данным МВД Италии.

Ранее политолог Константин Соколов предположил, что политика Европы в отношении России может измениться в случае прихода к власти в Италии оппозиционной правоцентристской партии на выборах 25 сентября, которая набирает популярность на фоне растущего недовольства населения ростом цен на энергоресурсы.