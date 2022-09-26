Головная боль и хлопоты: в ГД дали оценку новому премьеру Италии Депутат Белик: победа Мелони заставляет понервничать Евросоюз и НАТО

Фото: Piero Tenagli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джорджия Мелони

Новый премьер-министр Италии Джорджи Мелони не раз высказывала свою позицию по поводу необходимости оказания помощи Украине, однако ожидать, что итальянский кабмин резко сменит свой курс не стоит, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его словам, Москва всегда выступает за конструктивный, справедливый диалог и здраво смотрит на происходящее в мире.

Взгляд, не замыленный навязанным коллективным Западом курсом. Победа Мелони заставляет понервничать Евросоюз, поскольку правая коалиция не будет столько безропотно выполнять указания ЕС, как это делали ее предшественники, потому что проблемы с энергетикой решать придется, а без диалога с Россией это сделать практически невозможно, — считает Белик.

По мнению парламентария, экономический и энергетический кризисы, а также рекордная инфляция стали причиной подобного распределения сил в Италии. Акцент на решение проблем, которые сейчас особенно беспокоят итальянцев, в своей программе как раз сделала правоцентристская коалиция. Несмотря на то, что представители правого крыла присягнули на верность Западу, беспокойство в ЕС и НАТО все же ощутимо.

Сильвио Берлускони в свое время признал законность присоединения Крыма к нашей стране и называл полуостров «самой красивой частью территории России», а Маттео Сальвини не раз заявлял о неэффективности антироссийских санкций. Естественно, и Берлускони, и Сальвини уже успели отличиться антироссийскими заявлениями в своем желании не выбиваться из проложенного Западом курса, но в Брюсселе от этого легче не стало, — добавил Белик.

Итальянская правоцентристская коалиция, лидером которой является Джорджа Мелони, смогла одержать победу на выборах в итальянский парламент. С победой ее поздравила лидер фракции французского парламента «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Политик подчеркнула, что «народ Италии избрал суверенное правительство»,