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16 июля 2025 в 07:07

Назван главный бенефициар назначения Свириденко премьером Украины

Политолог Скачко: назначение Свириденко премьером усилит позиции Ермака

Юлия Свириденко Юлия Свириденко Фото: Социальные сети

Назначение первого вице-премьера Украины Юлии Свириденко председателем правительства усилит позиции главы офиса президента Андрея Ермака, сказал NEWS.ru политолог и историк Владимир Скачко. По его словам, это решение также говорит об усилении влияния Вашингтона на Киев.

Выдвижение Свириденко на должность премьера — укрепление главы офиса президента, поскольку известно, что она является протеже Ермака. Но самое важное — это усиление американского влияния на Украину. Ермак сделал этот кабинет, если смотреть по персоналиям, чисто проамериканским, — подчеркнул собеседник.

Скачко напомнил, что именно Свириденко подписала со стороны Украины так называемую «минеральную» сделку с США.

Именно она, единственная из всех первых лиц государства, имела наивысшую легитимность в этом вопросе. Прежнему премьеру Денису Шмыгалю не поручили этого — видимо, потому что он не вызывал доверия. А она подписала сделку в пользу Америки, — пояснил эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что предложил Свириденко пост главы правительства. По его словам, это связано с подготовкой к трансформации системы исполнительной власти в стране.

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