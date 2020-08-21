Навального доставили в берлинскую клинику

https://static.news.ru/photo/e5c6b366-e454-11ea-9806-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вячеслав Филиппов/ТАСС

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный доставлен в одну из клиник Берлина.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на своего корреспондента. По данным агентства, машина скорой помощи доставила Навального из берлинского аэропорта к отделению приема неотложных больных на территории клиники Charite. У медучреждения дежурят полицейские, которые выстроились в цепь перед входом на территорию Charite. Журналистов туда не допускают.

По словам правозащитника Яки Бизиля, во время полёта и при посадке состояние Навального было стабильным, передаёт газета Bild.

20 августа Навальному стало плохо, когда он летел на самолёте рейсом из Томска в Москву. Борт совершил экстренную посадку в Омске, Алексея госпитализировали. В местной клинике Навальный впал в кому. По одной из версий, оппозиционер был отравлен. Однако врачи факт отравления не подтвердили.

Ранее NEWS.ru писал о том, что самолёт, на борту которого находится впавший в кому российский оппозиционный политик Алексей Навальный, совершил посадку в аэропорту Шёнефельд на территории Берлина. Борт с оппозиционером прибыл в берлинский аэропорт в 08:47 по местному времени (09:47 мск).