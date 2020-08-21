Навального доставили в берлинскую клинику

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный доставлен в одну из клиник Берлина.
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По словам правозащитника Яки Бизиля, во время полёта и при посадке состояние Навального было стабильным,
20 августа Навальному стало плохо, когда он летел на самолёте рейсом из Томска в Москву. Борт совершил экстренную посадку в Омске, Алексея госпитализировали. В местной клинике Навальный впал в кому. По одной из версий, оппозиционер был отравлен. Однако врачи факт отравления не подтвердили.
Ранее NEWS.ru писал о том, что самолёт, на борту которого находится впавший в кому российский оппозиционный политик Алексей Навальный, совершил посадку в аэропорту Шёнефельд на территории Берлина. Борт с оппозиционером прибыл в берлинский аэропорт в 08:47 по местному времени (09:47 мск).
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