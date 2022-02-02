Националисты забросали фаерами здание телеканала «НАШ» в Киеве

Участники митинга в Киеве забросали фаерами здание телеканала «НАШ». В ходе акции участники обвиняли медиа в работе на ФСБ России и требовали закрытия. Об этом сообщило издание «Бабель».

По информации издания, протестующие заблокировали центральный вход, они жгли фаеры, а также разрисовали стены и двери телеканала. В акции приняли участие несколько сотен человек, в том числе представители националистических и правых организаций.

Люди требуют закрытия канала и посадки в тюрьму его владельца Евгения Мураева. На здание канала наклеили плакат «Армия России» — активисты обвиняют телеканал в работе на ФСБ России и ведении антиукраинской пропаганды, — сообщило издание.

По данным «Суспільне. Новини» («Общественное. Новости»), в ответ сотрудники телеканала запустили через колонки записи с призывами не принимать участие в «проплаченных митингах» американского инвестора Джорджа Сороса.

В настоящее время акция завершилась.

Нынешняя акция явилась прямым продолжением аналогичного мероприятия, прошедшего во вторник. Тогда протестующие расписали стены телеканала надписями «Сепары».

Телеканал «НАШ» начал своё вещание в 2018 году. Он тесно связан с украинским оппозиционным политиком Евгением Мураевым. По данным из открытых источников, ранее владельцем телеканала был отец политика Владимир Мураев, а после его смерти стал принадлежать его матери.

Ранее МИД Великобритании назвал Евгения Мураева «пророссийским лидером в Киеве» и объявил, что его якобы готовят на смену действующему главе Украины Владимиру Зеленскому. Сам Мураев опроверг данную информацию. Кроме того, выяснилось, что он состоит в российских санкционных списках.