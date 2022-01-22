МИД Британии: Кремль хочет посадить в Киеве «пророссийского лидера»

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что Россия якобы планирует сменить руководителя Украины на более лояльного. В пресс-релизе британского ведомства сообщается, что таким человеком может стать бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. Заявление было опубликовано на официальной странице Форин-офиса.

Российское правительство намерено посадить пророссийского лидера в Киеве. Бывший украинский депутат Евгений Мураев рассматривается в качестве возможного кандидата, — сказано в пресс-релизе.

При этом во внешнеполитическом ведомстве добавили, что российские спецслужбы якобы поддерживают связь со многими бывшими украинскими политиками, включая Сергея Арбузова, первого вице-премьера Украины (2012–2014), Андрея Клюева, первого вице-премьера Украины (2010–2012), Владимира Сивковича, бывшего заместителя секретаря СНБО Украины, а также Николая Азарова, премьер-министра Украины (2010–2014). По мнению дипломатов, эти люди участвуют в подготовке военного вторжения России на Украину.

Ранее пресс-секретарь администрации США Джен Псаки подтвердила планы Белого дома по поставке на Украину российских вертолётов Ми-17, которые были вывезены из Афганистана. Таким образом, подтвердилась информация, что военная техника, которая закупалась для нужд армии Афганистана и проходила модернизацию на Украине, останется в стране.