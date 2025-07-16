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16 июля 2025 в 12:14

«Начинается брожение»: политолог о поддержке Украины со стороны Европы

Политолог Блохин: ЕС не хочет платить за оружие для ВСУ и начинает колебаться

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Некоторые страны Европы не хотят платить за оружие для Вооруженных сил Украины, поэтому начинают колебаться, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Он отметил, что Франция и Италия уже дали понять, что не намерены нести дополнительные расходы на помощь Украине.

Раньше главной консолидирующей силой, заставляющей Европу поддерживать Украину, были США при Байдене. Теперь глава Белого дома Дональд Трамп дает им свободу выбора. Если хотите поддерживать Украину и сдерживать РФ, делайте это из собственного кармана. Франция и Италия не хотят раскошеливаться. Сейчас все держится на Германии и Великобритании. Страны уже начинают колебаться. В отношении Украины начинается брожение. Это пока только начинающаяся тенденция, она еще не превалирующая, но начинает проявляться, — пояснил Блохин.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки вооружения Киеву со стороны Запада будут продолжаться, но платить за них будут некоторые европейцы. По его словам, среди европейских стран могут возникнуть разногласия по оплате вооружения для ВСУ.

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