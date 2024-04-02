На Западе указали на причину трехкратного роста потерь ВСУ с начала года Эксперт: потери ВСУ с начала года увеличились в три раза и продолжают расти

Фото: МО Украины

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличились в три раза с начала 2024 года, заявил на своем YouTube-канале военный аналитик Александр Меркурис со ссылкой на собственные источники. По его словам, за прошедший март ситуация для бойцов ВСУ только ухудшилась.

С начала этого года потери ВСУ постоянно растут. В этом году ситуация в три раза хуже, а в марте она стала еще ужаснее, — заявил эксперт.

Меркурис объяснил сложившееся положение дел острой нехваткой боеприпасов для артиллерии. Эксперт также заявил, что сейчас на поле боя украинских военных погибает больше, чем в битве за Артемовск в прошлом году. Называемые президентом Украины Владимиром Зеленским данные о потерях ВСУ за все время конфликта он назвал не соответствующими действительности.

Ранее глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ заявил, что Вооруженные силы России за прошлый месяц взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне специальной военной операции на Украине. По его словам, к ним относятся расположенные в Донецкой Народной Республике села Красное, Тоненькое, Орловка и Невельское, а также поселок Мирное в Запорожской области.