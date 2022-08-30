На Украине журналистам запретят работать с военными подразделениями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 31 августа на Украине журналистам будет запрещено работать с военными подразделениями, написал в соцсетях украинский журналист Руслан Смещук. По словам его коллег, такой запрет — ответ властей на вчерашние утечки информации о попытке наступления ВСУ в Херсонской области. Журналист отметил, что ему уже отменили съемку.

Коллеги говорят, что с завтрашнего дня вступает в действие военный приказ, который блокирует любую работу гражданских репортеров с военными подразделениями. И даже как бы полный запрет на работу в зоне ответственности подразделений. То есть, например, эвакуация в условном Краматорске тоже попадает под этот запрет. Но в этой части — это еще не точно, — рассказал Смещук.

Он опасается, что из-за решения властей информационное пространство заполнят российские СМИ.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал фейком информацию о начале наступления ВСУ на юге Украины. Он назвал «вбросом» слухи об атаке украинских войск и сравнил их с предыдущими «виртуальными атаками» Крымского моста. Аксенов отметил, что «киевские диванные войска» проводят подобные действия уже не в первый раз.

После этого в Минобороны РФ сообщили о провале наступления ВСУ в Николаевской и Херсонской областях. По данным ведомства, украинские войска в ходе атак понесли большие потери.