На Украине заявили о «вирусе путинизма» у лидера реформистов Британии Daily Mail: в администрации Зеленского заявили о «вирусе путинизма» в Британии

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS/Global Look Press

Найджел Фарадж

Лидер Реформистской партии Великобритании Найджел Фарадж «заразился вирусом путинизма», заявили в администрации президента Украины Владимира Зеленского, передает Daily Mail. Причиной такого заявления, как отмечает издание, стали слова политика о том, что Запад виноват в начале спецоперации ВС России.

Вирус путинизма, к сожалению, заражает людей, — сообщил источник в офисе украинского президента.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал комментарии Фараджа «совершенно неправильными». По его мнению, они «только играли на руку [президенту России Владимиру] Путину».

Лидера реформистов раскритиковали политики и ветераны армии. Фарадж заявил, что расширение западного альянса и политического блока на восток послужило поводом для объявления президентом России спецоперации на Украине.

Глава РФ на пресс-конференции во Вьетнаме допустил, что Запад повесит на Владимира Зеленского все непопулярные решения. Российский лидер не исключил смену украинского президента уже в первой половине 2025 года.

Военный политолог Александр Перенджиев ранее заявил, что последствия ввода войск НАТО на Украину могут быть крайне тяжелыми для Европы. Эксперт отметил, Россия не будет вести СВО против европейских стран. Политолог предсказал полномасштабную войну.