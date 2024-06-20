Путин раскрыл сроки смены Зеленского Путин: Запад сменит Зеленского в следующем году

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции во Вьетнаме выразил мнение, что на украинского лидера Владимира Зеленского Запад повесит все непопулярные решения. По его словам, украинского лидера поменяют уже в первой половине следующего года.

На него повесят все непопулярные решения, в том числе понижение призывного возраста, и все. А потом поменяют. Я думаю, что это будет где-то в первой половине следующего года, — отметил Путин.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что экс-главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный рассматривается властями США как наиболее подходящий кандидат на замену Зеленскому, чьи полномочия истекли в мае. По версии СВР, Белый дом решил заменить действующего главу государства, так как он перестал быть полезным.

Накануне бывший аналитик Пентагона и вышедшая в отставку лейтенант ВВС США Карен Квятковски заявила, что переговоры по Украине не продвигаются из-за необходимости смены западных лидеров. Она отметила, что нынешние лидеры Запада, включая президента США Джо Байдена, слишком заинтересованы в уничтожении Украины и создании системы антироссийских ценностей.