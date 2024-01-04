На Украине заявили о необходимости сесть за стол переговоров с Россией Экс-советник Кучмы Соскин призвал Киев начать мирные переговоры с Москвой

Киеву для прекращения конфликта необходимо сесть за стол переговоров с Москвой, заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин на своем YouTube-канале. По его словам, в противном случае удары по территории Украины станут происходить чаще и нанесут значительный урон экономике и инфраструктуре страны.

Соскин отметил, что удары по объектам инфраструктуры Украины продемонстрировали уязвимость ее системы противовоздушной обороны. Политолог назвал ее «по сути, дырявой» и призвал Киев наладить диалог с Москвой во избежание дальнейших разрушений.

[Президент России Владимир] Путин четко сказал, что будут [ракетные удары по территории Украины]. До каких пор? Пусть Украина начнет переговоры, — сказал Соскин.

Ранее он заявил, что граждане Украины должны избавиться от администрации президента Владимира Зеленского, так как только в этом случае они смогут договориться с Россией о наступлении мира. Экс-советник Кучмы выразил уверенность, что действующие власти не в состоянии управлять народом.

До этого директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник высказал предположение, что Зеленский использует тему ударов по Крыму в попытках понравиться британской аудитории. Аналитик считает, что президент Украины делает большой упор на геополитические интересы этой страны.