На Украине заявили, что генералы ВСУ боятся докладывать о плохих новостях Бутусов заявил, что генералы ВСУ боятся докладывать о плохих новостях

Фото: МО Украины

Генералы ВСУ массово врут в своих докладах командованию, потому что боятся сообщать плохие новости, отметил в соцсетях экс-советник министра обороны Украины, главный редактор сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов. По его словам, чаще всего командиры лгут, когда заходит речь об усталости подчиненных, о нехватке боеприпасов и проблемах во взаимодействии между подразделениями.

Очень вредит ложь в докладах на генеральском уровне, желание успокаивать себя и не раздражать высшее руководство плохими новостями. А высшее руководство хочет слушать только положительную, а не критическую информацию, — написал Бутусов.

Он подчеркнул, что эта ложь не позволяет Вооруженным силам Украины адекватно отвечать на изменение обстановки на линии соприкосновения.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил президенту страны Владимиру Зеленскому о ходе боевых действий в зоне специальной военной операции России. Он указал на сложную ситуацию, сложившуюся в районе Авдеевки.

Также сообщалось, что политическая ревность, которая могла подтолкнуть Зеленского к конфликту с Залужным, оборачивается серьезными проблемами для и без того ослабевшей армии. По данным Bloomberg, опасный просчет президента Украины заключается в том, что увольнение генерала подорвет моральный дух войск на фронте.