В США указали на опасный просчет Зеленского в истории с Залужным Bloomberg: увольнение Залужного не решит проблем ВСУ

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Политическая ревность, которая могла подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к конфликту с главкомом ВСУ Валерием Залужным, оборачивается серьезными проблемами для и без того ослабевшей армии, пишет Bloomberg. Опасный просчет Зеленского, по мнению авторов, заключается в том, что увольнение генерала подорвет моральный дух войск на фронте.

Что нужно Украине, так это больше войск, чтобы заменить большое количество погибших и раненых, а также больше боеприпасов и оружия, с помощью которых они могли бы сражаться. Объем, которого новая структура командования могла бы достичь с помощью доступных в настоящее время инструментов, крайне ограничен. Напротив, увольнение Залужного нанесет ущерб и без того пошатнувшемуся моральному духу на фронте, — говорится в публикации.

Как подчеркивают авторы, действия Зеленского несложно объяснить. До августа прошлого года, когда захлебнулось нашумевшее контрнаступление ВСУ, президента не смели критиковать даже его ярые оппоненты. Сейчас ситуация изменилась, в то время как Залужный стал едва ли не самой почитаемой фигурой в стране.

Ранее политический эксперт Заур Смирнов предположил, что преемником Залужного на посту главкома ВСУ может стать действующий министр обороны Украины Рустам Умеров. Именно через него украинская переговорная группа в Стамбуле выступала с предложением о заморозке вопроса по статусу Крыма на 25 лет. По словам эксперта, данную кандидатуру может предложить американская сторона.