На Украине задержали главу полиции, подозреваемого в торговле авто для ВСУ Главу нацполиции Волынской области Крошко задержали на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главу нацполиции Волынской области Юрия Крошко задержали на Украине, сообщило издание «Страна.ua». В публикации уточняется, что его подозревают в торговле автомобилями, предназначавшимися для вооруженных сил страны. По информации издания, всего было продано свыше 50 машин. При этом официального подтверждения этих данных к настоящему моменту не поступало.

Сообщают о задержании главы нацполиции Волынской области Юрия Крошко. Государственное бюро расследований подозревает его в «крышевании» торговли машинами для военных, которые завозились через благотворительный фонд, — сообщило украинское издание.

Ранее генинспектор Пентагона Роберт Сторч заявил, что при закупках вооружений для Киева выявили случаи мошенничества, подмены продукции, коррупции и краж. Прокуроры начали расследование более 50 уголовных дел, связанных с поставками для ВСУ. По данным американского ведомства, обвинений пока никому не предъявляли. По словам Сторча, в скором времени могут быть открыты новые дела с учетом «количества и скорости» отправок оружия на Украину.