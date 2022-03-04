На Украине ввели пожизненное заключение за диверсии и госизмену

Украинский депутат Алексей Гончаренко сообщил в своём Telegram-канале, что в Верховной раде решили ужесточить наказания за мародёрство, диверсию и госизмену в условиях военного положения. По его словам, за подобного рода преступления грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Сегодня был принят ряд очень важных законов. Один из них — это ужесточение ответственности за преступления против основ национальной безопасности Украины в условиях военного положения (за мародёрство, диверсии, госизмену — пожизненное с конфискацией имущества), — сообщил депутат.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

28 февраля прошли первые переговоры делегаций Роcсии и Украины. Российскую сторону возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Он сообщил, что представители Украины и РФ нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие пoзиции.

3 марта украинская делегация вылетела на вертолётах для участия во втором раунде переговоров с РФ, сообщил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк. Встреча пройдёт в Брестской области Белоруссии.

Ранее в Минобороны России рассказали, что с начала спецоперации на Украине погибли 498 российских военных и ещё 1597 получили ранения. При этом потери украинской стороны составили 2870 человек убитыми.

В ведомстве заверили, что в операции не задействованы солдаты-срочники и курсанты. Все сообщения на эту тему являются дезинформацией.