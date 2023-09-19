На Украине впервые замечены немецкие Leopard 1987 года выпуска

Фото: Thomas Imo/imago stock&people/Global Look Press

На Украине появились первые немецкие танки Leopard 1A5 1987 года выпуска, сообщает «Военное дело». Как отмечается, у них очень тонкая броня и нулевая защита от современных кумулятивных снарядов. Минобороны эту информацию не комментировало.

Европа избавляется от старья. На Украине появились первые немецкие танки Leopard 1A5 1987 года, причем без динамической защиты, — говорится в сообщении.

Как отмечается, танки Leopard 1 замечены пока в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ). На машины установили маскировочные сети. Предположительно, их перебросят на Запорожский фронт для новой попытки прорыва либо задействуют на Херсонском направлении.

Накануне министр обороны ФРГ Борис Писториус анонсировал новый пакет военной помощи Украине. По его словам, он будет включать в себя в том числе боеприпасы. Всего на этот раз планируется потратить порядка €400 млн.

Он также подчеркнул, что сильными сторонами Германии в случае помощи Украине являются танки Leopard 2A6 и системы противовоздушной бороны (ПРО). При этом, отметил он, правительство страны еще не пришло к однозначному решению по поводу передачи ВСУ крылатых ракет Taurus.