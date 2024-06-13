Украинского олигарха Коломойского выпустили из СИЗО На Украине олигарху Коломойскому разрешили госпитализацию за пределами СИЗО

Фото: Стрингер/РИА Новости

Игорь Коломойский

Суд на Украине одобрил перевод олигарха Игоря Коломойского в медучреждение за пределами следственного изолятора СБУ, сообщил Telegram-канал «Украинские новости» со ссылкой на судебные материалы. О причинах госпитализации олигарха за пределами СИЗО не сообщается.

Предоставлено разрешение на помещение в соответствующее медицинское учреждение для оказания медицинской помощи в соответствии с назначением врача, — постановил суд.

Ранее суд в Киеве оставил Коломойского под арестом по делу об организации подделки документов для осуществления незаконных финансовых операций, участии в организованной группе, занимающейся противоправным завладением чужим имуществом в крупных объемах, а также в незаконном приобретении и управлении имуществом, полученным путем совершения преступных действий. Бизнесмену также уменьшили сумму залога до 2,4 млрд гривен (свыше $52,2 млн).

Позже офис генерального прокурора Украины предъявил Коломойскому новое обвинение — в организации заказного убийства. По версии следствия, бизнесмен из мести назначил ликвидацию директора одной из юридических компаний.