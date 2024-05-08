Коломойскому на Украине предъявили новое обвинение Украинского бизнесмена Коломойского обвинили в заказном убийстве

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Игорь Коломойский

Офис генерального прокурора Украины предъявил предпринимателю Игорю Коломойскому новое обвинение — организация заказного убийства, сообщили в ведомстве. По версии следствия, бизнесмен из мести назначил ликвидацию директора одной из юридических компаний.

При процессуальном руководстве офиса генерального прокурора известному бизнесмену, подозреваемому в легализации имущества, полученного мошенническим путем, предъявлено обвинение в совершении еще одного преступления, связанного с организацией заказного убийства, — сказано в сообщении.

Отмечается, что Коломойский заказал убийство бизнесмена за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров. На директора юридической фирмы напали и нанесли несколько ножевых ранений. По данным правоохранителей, исполнители не смогли довести убийство до конца. В данный момент следствие устанавливает всех причастных к преступлению.

Ранее суд в Киеве оставил Коломойского под арестом по делу организации подделки документов для осуществления незаконных финансовых операций, участии в организованной группе, занимающейся противоправным завладением чужим имуществом в крупных объемах, а также в незаконном приобретении и управлении имуществом, полученным путем совершения преступных действий. Бизнесмену также уменьшили сумму залога до 2,4 млрд гривен (свыше $52,2 млн).