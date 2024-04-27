На Украине снесли памятник советским солдатам «Общественное»: в городе Ровно демонтировали памятник советским солдатам

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Барельеф и фигуры советских солдат демонтировали с постамента на холме Славы в украинском городе Ровно, передает телеканал «Общественное». По информации журналистов, на месте памятника местные власти хотят открыть музей.

В Ровно демонтировали барельеф и фигуры советских солдат с постамента на холме Славы, которые установили почти 40 лет назад, — говорится в статье.

Как уточнили в СМИ, памятник советским солдатам утилизируют как металлолом. Вырученные средства планируется потратить на вооружение украинской армии, констатировали журналисты.

Ранее на кладбище в Оквилле, расположенном недалеко от Торонто, снесли памятник первой украинской дивизии CC «Галичина». Он был установлен в Канаде 26 мая 1988 года. Монумент неоднократно подвергался вандализму, снести его предлагали несколько раз. В составе дивизии во Вторую мировую воевали украинцы, перешедшие на сторону Германии.

До этого главный архитектор столицы Болгарии Софии дал распоряжение возобновить демонтаж памятника Советской армии, писало Болгарское телеграфное агентство (БТА). После того как Верховный административный суд республики признал недействительным запрет на его уничтожение, с памятника сняли облицовочные плиты с надписями.