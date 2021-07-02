На Украине раскритиковали марширующих на каблуках женщин

Многие украинцы негативно отреагировали на снимки с парада по случаю празднования Дня независимости. На кадрах видно, как женщины-военнослужащие маршируют в туфлях по приказу Минобороны. Снимки ведомство обнародовало в Facebook.

Пользователи Сети это решение Минобороны не оценили. Среди критиков оказались и украинские парламентарии. Например, депутат Ирина Геращенко подчеркнула, что ведомство, по её мнению, не дружит с головой. Сначала она подумала, что этой фейк, однако потом убедилась в случившемся и осознала, что кто-то, видимо, спутал демонстрацию боеготовности армии и очередное шоу, которое украшают женщины. Геращенко назвала инцидент позором.

Кроме того, на произошедшее отреагировала украинский политик Иванна Климпуш-Цинкадзе. Она задалась вопросом: неужели в Минобороны не знают, что на войне девушки ходят в берцах? Также политик вместе с другими депутатами подарила министру обороны Украины туфли и предложила ему и мужчинам-чиновникам хотя бы просто походить в них.

Минобороны «похвасталось» фото подготовки к параду. Кончится когда-то этот парад идиотизма? — написала первый заместитель руководителя секретариата уполномоченного по защите государственного языка Алина Шпак.

Ранее известная украинская журналистка Ирма Крат напала на депутата Верховной рады Никиту Потураева, который состоит в партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа». Журналистка ударила его кулаком в лицо, а затем отходила сумкой за отмену моратория на продажу сельскохозяйственных земель.

Видео нападения появилось на странице Ирмы в Facebook. На кадрах видно, как журналистка избивает нардепа.