Украинская журналистка побила депутата — «слугу народа» за проданные земли

Известная украинская журналистка Ирма Крат напала на депутат Верховной рады Никиту Потураева, который состоит в партии Зеленского «Слуга народа». Журналистка ударила депутата кулаком в лицо, а затем отходила его сумкой за отмену моратория на продажу сельскохозяйственных земель, пишет «Страна.ua».

Видео нападения появилось на странице Ирмы в Facebook. На кадрах видно, как журналистка избивает нардепа.

Я же предупреждала, что за проданную украинскую землю буду бить в табло, — подписала видео активистка.

Как рассказала Крат в интервью изданию, перед тем как надавать тумаков депутату, она специально выяснила, что он член партии «Слуга народа», которая пролоббировала снятие моратория с 1 июля.

Перед тем как ударить, я уточнила, точно ли он от «Слуги народа», чтобы не ошибиться. Он подтвердил — я сразу дала ему в табло. Потураев потерялся, пошатнулся, и я добавила ему ещё сумкой по голове, — рассказала скандально известная журналистка.

Как пояснила Крат, депутаты пропрезидентской фракции в своей предвыборной программе обещали, что проведут референдум по «земельному вопросу».

А завершилось тем, что референдум не дали провести. А 75% украинцев против, — заключила Крат.

Ирма Крат — активистка Евромайдана, она одна из тех, кто напал на здание российского посольства в 2016 году.

Как сообщалось ранее, в Верховной раде Украины 17 июня произошла потасовка между депутатами пропрезидентской партии «Слуга народа» и «Оппозиционной платформы — За жизнь». Драка возникла во время рассмотрения поправок к законопроекту о реформе Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.