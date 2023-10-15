На Украине признали, что усталость западных «доноров» растет Марченко заявил, что Украине стало труднее получать финансовую помощь от Запада

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Министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью агентству Reuters признался, что Киеву становится сложнее заручиться денежной помощью западных стран. По его словам, он наблюдает «большую усталость» среди союзников Украины.

Я вижу большую усталость, вижу большую слабость среди наших партнеров. <...> Украина прилагает в два раза больше усилий прямо сейчас, чтобы убедить наших партнеров оказать нам поддержку по сравнению с последними ежегодными встречами, — рассказал Марченко.

Министр отметил, что на Западе уже хотели бы забыть о конфликте на Украине, однако он продолжается. Кроме того, продолжил Марченко, в настоящий момент чиновники из ключевых стран-доноров больше сосредоточены на предстоящих выборах.

Обозреватель газеты The New York Times Стивен Эрлангер ранее выразил мнение, что западный мир уже достиг своего пика в помощи ВСУ. По его словам, еще до конфликта на Ближнем Востоке в Европе появилось ощущение, что поддержка Киева уже не будет такой же активной, как прежде.

Доктор экономических наук, профессор СПбГУ Николай Межевич в свою очередь предположил, что у Запада больше не осталось возможностей продолжать помогать ВСУ в нужных масштабах. Эксперт подчеркнул, что в некоторых странах Европы уже говорят о пустых складах с оружием, а в бюджете государств не хватает запасов, чтобы помогать Украине.