Экономист усомнился в возможностях Запада поддерживать ВСУ Экономист Межевич: Запад не сможет дать Киеву достаточно вооружения

Фото: Airman 1st Class Cydney Lee/Keystone Press Agency/Global Look Press

У Запада нет возможностей продолжать поддерживать ВСУ в нужных масштабах и предоставить Киеву достаточно вооружения, уверен доктор экономических наук, профессор СПбГУ Николай Межевич. В беседе с ИА SM.News он подчеркнул, что в некоторых странах Европы уже говорят о пустых складах с оружием, а в бюджете государств не хватает запасов, чтобы помогать Украине.

Дать вооружение в нужных масштабах — это проблемно. В Германии, во Франции, в Португалии уже говорят о том, что склады пусты. Деньги? Бюджет Европейского союза не сверстан с таким запасом, чтобы кормить Украину бесконечно, — заявил экономист.

По словам Межевича, главы внешнеполитических ведомств Евросоюза посещают Киев с целью «дипломатического туризма». Эксперт уточнил, что это единственное, «что могут позволить себе» страны — участницы ЕС. При этом он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский на фоне этих визитов продолжает убеждать украинцев в масштабной поддержке со стороны Запада.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин ранее высказал мнение, что США перестанут поставлять ВСУ вооружение в прежнем объеме из-за войны в Израиле. По его словам, президент США Джо Байден будет делать вид, что контролирует ситуацию, но в полной мере оказать помощь Украине не сможет.