На Украине предложили переименовать город Запорожье Нацкомиссия Украины предложила переименовать Запорожье из-за несоответствия нормам языка

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Национальная комиссия по стандартам государственного языка на Украине рекомендовала переименовать город Запорожье по причине несоответствия нормам государственного языка. Об этом пишет издание «Страна.ua». По мнению авторов рекомендации, нынешнее название может быть связано с «российской имперской инициативой».

До 1921 года город носил название Александровск, как заложенная там Александровская крепость. Запорожьем он стал, поскольку находился «за порогами», препятствовавшими судоходству — до сооружения плотины Днепровской ГЭС в 1932 году.

Как отметили в Киеве, отныне название города входит в перечень тех, которые «могут не соответствовать лексическим нормам украинского языка, в частности касаться российской имперской политики». При этом в чем именно выражается «лексическое несоответствие», в комиссии не уточнили.

Для того чтобы город не подвергся переименованию, необходимо привести обоснование для действующего названия или предложить новое. На это у местных властей имеется шесть месяцев. Если решение не будет принято, вопросом займется Верховная рада.

Ранее в Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект, согласно которому предлагается переименовать Грузию во всех официальных документах в Сакартвело, отказавшись от русского названия страны. С такой инициативой выступили партии «Слуга народа», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».

Переименование и демонтаж памятников советской эпохи ведется на Украине с 2016 года, когда был принят закон о декоммунизации. С началом СВО власти страны также начали борьбу с тем, что имеет отношение к России.

Также сообщалось, что в мае в Киеве были переименованы 23 улицы, связанные с СССР и Россией. В результате бывший переулок Орловского в Шевченковском районе города стал носить имя английского писателя, автора антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла, улица Красноткацкая получила имя премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, а Петровская аллея стала аллеей Магдебургского права.