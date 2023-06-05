На Украине подсчитали, насколько сократилось население с начала СВО УИБ: население Украины с февраля 2022 года сократилось на 8,6 млн человек

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

Численность населения Украины с февраля 2022 года сократилась с 37,6 млн до 29 млн человек, согласно подсчетам Украинского института будущего (УИБ) по состоянию на май 2023 года, представленным в Telegram-канале организации. По данным аналитиков, после начала российской спецоперации страну покинули более 20 млн человек, из них 8,6 млн так и не вернулись.

Работают более 9,1-9,5 млн украинцев, а если отнять бюджетников, останется около 6-7 млн человек. Они и есть «упряжка», которая везет на себе других — 22-23 млн человек, в том числе пенсионеров, детей, учащихся, безработных, иждивенцев, тех самих работников в бюджетной сфере и так далее, — говорится в исследовании.

По прогнозу аналитиков, если ничего не изменится, то через несколько лет пенсионеров на Украине будет вдвое больше, чем работающих граждан.

В апреле министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что для выплат зарплат педагогам в бюджете страны недостает около $219 млн. Глава Минобразования Украины призвал правительство как можно скорее найти средства для выплат учителям, которые после введения военного положения перестали получать надбавки к зарплате.

В феврале 2023 года в правительстве ОАЭ оценили возможный ущерб мировой экономике из-за украинского конфликта в $2,8 трлн.