На Украине пожаловались на нехватку денег Минобразования Украины: в бюджете страны не хватает около $219 млн на зарплаты учителям

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Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что в государственном бюджете страны недостает порядка 8 млрд гривен (около $219 млн) для выплат педагогам, пишут «Известия». Он призвал правительство найти средства для зарплат как можно скорее. Министр аргументировал свой призыв тем, что украинские учителя перестали получать надбавки к зарплате после введения военного положения.

Дефицит государственной субвенции на зарплату учителям сегодня составляет более 8 млрд гривен. И эти деньги тоже нужно найти, потому что приостановлены выплаты надбавок из-за введения военного положения, — сказал Лисовой.

Отмечается, что затраты государства на образование снижаются третий год подряд. В 2021 году Украина выделила на эти цели 108 млрд гривен ($2,95 млрд).

Ранее сообщалось, что для оказания финансовой поддержки Украине совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил новые правила кредитования для стран, столкнувшихся с исключительно высокой неопределенностью. Речь идет о ситуациях, которые связаны с «экзогенными потрясениями, которые находятся вне контроля властей». Таким образом МВФ сможет предоставить Киеву кредит на сумму в $15 миллиардов.