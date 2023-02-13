Потери от украинского конфликта для мира оценили в триллионы долларов В ОАЭ оценили ущерб для мировой экономики из-за конфликта на Украине в $2,8 трлн

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Из-за украинского конфликта мировая экономика потеряла $2,8 трлн, заявил министр по делам кабинета Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Абдалла аль-Гергави, выступая на Всемирном правительственном саммите в Дубае, передает РИА Новости. Он также выразил опасение, что ситуация на Украине может спровоцировать начало ядерной войны.

К сожалению, сегодня мы являемся свидетелями конфликта между Россией и Украиной, из-за которого мир рискует недосчитаться почти $2,8 трлн, — заявил министр.

13 февраля агентство Reuters сообщило, что европейские страны с 2021 года выделили €792 млрд на помощь домохозяйствам и местным компаниям на фоне энергетического кризиса. Исследователи призвали правительства стран быть более целенаправленными в расходах. Расходы сопоставимы с тратами фонда ЕС для восстановления после COVID-19.

По оценке экспертов, вместо мер по снижению цен, которые де-факто являются субсидиями на ископаемое топливо, правительствам следует проводить более активную политику поддержки доходов, ориентированную в том числе на стратегические секторы экономики.