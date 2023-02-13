Стало известно, во сколько Европе обошелся энергетический кризис Reuters: расходы Европы на энергетический кризис приближаются к €800 млрд

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Европейские страны с 2021 года выделили около €800 млрд на помощь домохозяйствам и местным компаниям на фоне энергетического кризиса, сообщает Reuters со ссылкой на данные аналитического центра Bruegel. Исследователи призвали правительства стран быть более целенаправленными в расходах.

Согласно анализу, страны Европейского союза выделили €681 млрд на преодоление энергетического кризиса, в то время как Великобритания выделила €103 млрд, а Норвегия — €8,1 млрд. Больше всего (около €270 млрд) выделила Германия.

По оценке экспертов, вместо мер по снижению цен, которые де-факто являются субсидиями на ископаемое топливо, правительствам следует проводить более активную политику поддержки доходов, ориентированную в том числе на стратегические секторы экономики.

Ранее аналитики Bloomberg сообщили, что теплая зимняя погода позволила Европе стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке. По мнению экспертов, кризиса удалось избежать благодаря мерам по экономии энергии, заполнению подземных хранилищ и расширению сети поставщиков. Однако сильные морозы или перебои с поставками все еще могут стать причиной крупного энергетического кризиса в Европе. Рост цен на энергоносители уже обошелся Европе почти в $1 трлн в 2022 году. Правительства европейских стран потратили на поддержку населения и бизнеса свыше $700 млрд.