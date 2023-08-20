На Украине отказались признавать провал контрнаступления ВСУ

Фото: МО Украины

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отверг заявления о провале контрнаступления ВСУ, пишет немецкая газета Bild. Также он призвал аналитиков к более взвешенным прогнозам.

Мы спокойно относимся к таким высказываниям. По мнению некоторых неназванных официалов, генералов и аналитиков, Украина в феврале 2022 года должна была прекратить свое существование в течение трех — десяти дней. Теперь они утверждают, что Украина не сможет так быстро вернуть всю свою территорию. Это показывает, что со временем даже скептики становятся более оптимистичными, — подчеркнул Кулеба.

Глава украинского МИД добавил, что аналитикам следует быть более осмотрительными в своих прогнозах и долгосрочных оценках. По его словам, украинской армии не нужно что-либо доказывать, при этом Киеву необходимы долгосрочные возможности для достижения более конкретных результатов.

Также Кулеба отметил, что последний раз американцы сталкивались с таким характером военных действий и интенсивностью огня, как сейчас на Украине, во время высадки десанта в Нормандии.

Ранее американский журналист Стивен Брайен заявлял, что украинская оборона в Харьковской области оказалась на грани краха. По его мнению, у ВСУ практически нет шансов удержать под контролем Купянск. К тому же украинские войска понесли серьезные потери в ходе контрнаступления, теперь им приходится бросать в бой резервные силы. Если и этот отчаянный шаг не оправдается, Киев лишится возможности продолжать сопротивление, считает Брайен.