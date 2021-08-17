На Украине не нашли смысла в построении демократического государства

Борьба за построение «нового, демократического государства» на Украине после краха США в Афганистане является бессмысленной. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал советник главы офиса президента страны Алексей Арестович.

По мнению Арестовича, произошедшие за последние дни в Афганистане события показали крах доктрины либеральной демократии, «победившей» и «остановившей историю» в 1991 году.

Как выяснилось (внезапно), реальный мир плохо приспособлен для идеалистических экспериментов по унификации всех под единую идеальную концепцию. Сначала в этом убедился СССР. Теперь США, во главе коллективного Запада, — написал Арестович.

Советник полагает, что сейчас Штаты пожинают плоды своих неверных представлений об окружающей действительности, на которые были потрачены сотни миллиардов долларов и ради которых пожертвовали сотнями тысяч человеческих жизней. В результате же выяснилось, что либеральные демократии «уничтожают людей, государства, и институции ничуть не менее успешно, чем тоталитарные режимы», с которыми либералы ведут борьбу, подчеркнул Арестович.

По его мнению, всё это показывает, что идеалы часто оказываются выше интеллекта, и для себя Арестович сделал один конкретный вывод.

В одном я пока убедился точно: борьба за построение на Украине «нового, демократического государства» смысла не имеет, — заявил советник.

По мнению Арестовича, логичнее вести борьбу за построение «новой цивилизации».

Ранее сообщалось, что Украина пожелала применить тактику талибов в войне с РФ.