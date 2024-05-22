На Украине назвали несправедливым запрет бить оружием США по России Литвиненко: США должны снять несправедливый запрет бить их оружием по России

Фото: U.S. Marines/Keystone Press Agency/Global Look Press

HIMARS

США должны снять «абсолютно несправедливый» запрет на использование поставляемого Вашингтоном оружия для ударов по России, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко. Он отметил, что такое решение со стороны Вашингтона поможет предотвратить наступление Москвы. При этом, по его словам, которые передает Financial Times, шансы на украинский прорыв в 2024 году невелики.

Секретарь СНБО добавил, что для Украины было бы выгодно, если бы США сняли ограничение. Он также сообщил об успешном сопротивлении ВСУ в районе Харькова и Часова Яра.

Что может произойти в ближайшие месяцы, я не могу сказать. Но прямо сейчас мы стабилизировали ситуацию. <...> Пока мы удерживаем рубеж, пока мы сражаемся, у нас все еще есть все шансы победить. Наша задача прямо сейчас — склонить чашу весов, — сказал Литвиненко.

Ранее аналитик финской группы Black Bird Паси Паройнен заявил, что в ходе боевых действий Россия в 2024 году получила больше территорий, чем ВСУ смогли вернуть во время контрнаступления прошлым летом. Он добавил, что в ответ ВСУ атакуют объекты топливно-энергетического комплекса РФ.

До этого бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн выразил уверенность в том, что у армии России достаточно ресурсов и сил, чтобы выйти к реке Днепр. Он добавил, что для украинской стороны на поле боя складывается плохая ситуация и вопрос потери Днепра для ВСУ является лишь делом времени.