В США признали успехи России на Украине NYT: за 2024 год Россия получила больше территорий, чем ВСУ смогли вернуть

Фото: МО РФ

В ходе боевых действий Россия в 2024 году получила больше территорий, чем ВСУ смогли вернуть во время контрнаступления прошлым летом, заявил в интервью The New York Times аналитик финской группы Black Bird Паси Паройнен. Он добавил, что в ответ ВСУ атакуют объекты топливно-энергетического комплекса РФ.

Частью стратегии Украины по срыву этого медленного, но неуклонного российского продвижения стала продолжительная воздушная кампания против российских объектов, которые поставляют топливо и другие продукты нефтепереработки, — объяснил аналитик.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн выразил уверенность в том, что у армии России достаточно ресурсов и сил, чтобы выйти к реке Днепр. Он добавил, что для украинской стороны на поле боя складывается плохая ситуация и вопрос потери Днепра для ВСУ является лишь делом времени.

До этого глава Харьковской области Виталий Ганчев признал, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль более 200 квадратных километров в регионе. Он добавил, что сейчас военные операции проводятся в городе Волчанске.

Также Министерство обороны России ранее сообщило, что группировка российских войск «Днепр» полностью взяла под контроль населенный пункт Работино. Помимо этого, ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Золотая Балка Херсонской области.