В США оценили, как далеко Россия сможет зайти в ходе СВО Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: российским войскам хватит сил дойти до Днепра

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России обладают всем необходимым, чтобы выйти к реке Днепр в рамках специальной военной операции, предположил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. Он признал, что сегодня для украинской армии складывается очень плохая ситуация.

Дела для Украины идут очень плохо, русские продвинулись еще дальше на запад, и это лишь вопрос времени, когда они дойдут до реки Днепр, если они захотят этого, — уверен Макговерн.

Бывший аналитик добавил, что Вооруженные силы Украины фактически оказались на грани коллапса, ситуацию на поле боя контролирует Россия. При этом Макговерн обратил внимание на то, что президент РФ Владимир Путин ясно продемонстрировал открытость Москвы к переговорам.

Все выглядит очень плохо для украинцев, которые не могут удержаться в основном потому, что у них нет оружия и людских ресурсов, — заключил он.

Ранее Путин высказался о переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Глава государства обратил внимание, что на Западе начали говорить о нежелании Москвы участвовать в них. Путин напомнил, что никто не приглашал Россию на переговоры, при этом напрашиваться она не собирается.