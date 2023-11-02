На Украине мужчину задержали за прослушивание русской музыки Жителя Днепропетровска задержали за прослушивание русской музыки в машине

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Полиция задержала мужчину из Днепропетровска за прослушивание русской музыки в автомобиле, сообщает Тelegram-канала Klymenko Time. По данным издания, водителю вменили мелкое хулиганство.

Сообщается, что в салоне звучали песни российского исполнителя Григория Лепса. После общения с правоохранительными органами украинец извинился за свой поступок.

Ранее бывший украинский депутат Олег Ляшко исполнил в караоке песню Евгения Белоусова «Девчонка-девчоночка» на русском языке. Экс-нардепа запечатлели на видео. На кадрах видно, как политик, облаченный в камуфляж, поет в сопровождении своего охранника. Некоторые украинцы возмутились тем, что Ляшко спел песню на русском, и предложили оштрафовать бывшего народного депутата. Другие задались вопросом, почему Ляшко не сражается на фронте. Часть пользователей признались, что сами слушают песни на русском и не видят в этом проблемы.

В июле 2023 года власти Киева запретили песни и книги на русском языке. Глава комиссии горсовета во вопросам образования и науки Вадим Васильчук заявил, что это позволит ограничить «гибридное» влияние на культуру Украины. Также депутаты проголосовали за переименование 14 городских объектов, названия которых связаны с Россией.