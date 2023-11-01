Украинский экс-депутат спел песню на русском в караоке и попал на видео Экс-нардеп Украины Ляшко спел на русском в караоке песню «Девчонка-девчоночка»

Фото: Стрингер/РИА Новости

Олег Ляшко

Бывший украинский депутат Олег Ляшко исполнил в караоке песню Евгения Белоусова «Девчонка-девчоночка» на русском языке, пишет Telegram-канал «RT на русском». Экс-нардепа запечатлели на видео.

Место и дата съемок неизвестны, но видео появилось в Сети только сейчас, сообщает RT. Ляшко был одет в камуфляжные штаны, когда исполнял песню. Предположительно, рядом с ним находился охранник.

Некоторые украинцы возмутились тем, что Ляшко спел песню на русском, и предложили оштрафовать бывшего народного депутата. Другие задались вопросом, почему Ляшко не сражается на фронте. Часть пользователей признались, что сами слушают песни на русском и не видят в этом проблемы.

Бывший нардеп возглавляет «Радикальную партию Олега Ляшко», которая покинула парламент Украины после поражения на выборах в 2019 году. Ляшко также принимал участие в выборах президента страны в том же году. В первом туре он набрал 5,48% голосов и выбыл из гонки. Во втором туре Ляшко не поддержал ни действующего на тот момент президента Петра Порошенко, ни победившего его по итогам голосования Владимира Зеленского.

В июле 2023 года власти Киева запретили песни и книги на русском языке. Глава комиссии горсовета во вопросам образования и науки Вадим Васильчук заявил, что это позволит ограничить «гибридное» влияние на культуру Украины.