На Украине арестовали имущество трех российских госкорпораций Власти Украины наложили арест на имущество «Газпрома», «Роснефти» и «Росатома»

Фото: Сергей Булкин/ NEWS.ru

Власти Украины арестовали активы «Газпрома», «Роснефти» и Росатома, находящиеся на территории страны, пишет URA.RU со ссылкой на СБУ. В ведомстве уточнили, что под арест попали 11 предприятий и 46 объектов недвижимости, общей стоимостью порядка 2,1 млрд гривен (около $61 млн).

По материалам Службы безопасности Украины наложен арест на корпоративные права и недвижимость 11 предприятий, конечными бенефициарами которых являются российские государственные корпорации Нефтяная компания «Роснефть», «Росатом» и ПАО «Газпром», — говорится в сообщении СБУ.

Ранее украинский суд наложил арест на активы, принадлежащие российским корпорациям «Ростех», РУСАЛ, «Татнефть» и «Группа ГМС» на общую сумму более $152,2 млн. Утверждается, что в ходе расследования установлены в том числе скрытые в офшорах активы компаний РФ на украинской территории.

До этого стало известно, что не менее 865 российских грузовых вагонов арестовали в июне по запросу финского железнодорожного оператора. Служба судебных приставов Финляндии сообщала о заморозке активов некоторых лиц и компаний из России и Белоруссии. В их число вошли и транспортные фирмы, чьи активы составляют порядка €82 млн.