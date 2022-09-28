На Украине предложили вернуть стране ядерный статус На сайте Зеленского появилась петиция о возврате Украине ядерного статуса

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Петиция о выходе Украины из Будапештского меморандума и возврате ей статуса ядерной державы появилась на сайте президента страны Владимира Зеленского. Автор инициативы предлагает Киеву попросить ядерное оружие у США.

В документе указывается, что ядерное оружие необходимо Украине для сдерживания России, а его отсутствие у Киева опасно для страны.

Петиция была опубликована на сайте Зеленского 22 сентября. К настоящему моменту она набрала 213 подписей из 25 тысяч, необходимых для ее рассмотрения. До конца голосования еще 85 дней. В прошлый раз похожая петиция появлялась на сайте президента Украины в мае. Тогда она набрала 195 голосов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности страны Москва использует все имеющиеся в распоряжении РФ средства обороны, включая ядерное оружие. Он отметил, что Запад открыто говорит о применении такого оружия и подталкивает Украину к переносу боевых действий на территорию России.

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель призвала воспринимать всерьез слова российского лидера. По ее мнению, серьезное отношение к его словам — это признак не слабости, а политической мудрости.

Зеленский, в свою очередь, заявил, что Россия не имеет права обладать ядерным оружием, поскольку якобы не способна гарантировать безопасность мира. По его словам, угрозы использования ядерного оружия стали постоянным нарративом российских официальных лиц.