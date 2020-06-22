На митрополита Черногорско-Приморского завели уголовное дело

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Полиция Черногории возбудила уголовное дело в отношении митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви (СПЦ) Амфилохия в связи с крёстными ходами. Организованные им мирные шествия были направлены против преследования СПЦ в Черногории и спорного закона о свободе вероисповедания.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении митрополита по обоснованному подозрению в совершении преступления — нарушении мер здравоохранения по противодействию инфекционному заболеванию, — цитирует РИА Новости сообщение черногорской полиции.

22 июня митрополита вызвали в центр безопасности (отделение полиции) в Подгорице, он провёл там более пяти часов, давая объяснения. По оценкам полиции, в массовом шествии под его началом участвовали около 8 тыс. человек, что противоречит указаниям минздрава о разрешённом числе граждан на массовых собраниях (не более 200 человек). Поэтому против владыки возбуждено также административное дело за нарушение закона о массовых собраниях.

Как писал NEWS.ru, в мае против епископа Будимлянско-Никшичского Иоанники и семерых подчинённых ему священников возбудили уголовное дело за организацию служб во время карантинных ограничений в Черногории,

Черногорско-Приморская митрополия Сербской православной церкви (СПЦ) заявила, что власти Черногории начали процесс депортации священников, не вошедших в самопровозглашённую автокефальную церковь. По информации митрополии, архиерейского наместника Сашу Янича обязали покинуть страну до 26 июня, обвинив в работе без разрешения — священник служил в храме Святого Георгия в городе Плевля. Предупреждение о депортации также получил протоиерей Синиша Смилич — гражданин Боснии и Герцеговины.

В декабре 2019 года парламент соседней с Сербией Черногории утвердил закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В СПЦ уверены, что после принятия закона начнётся изъятие сербской церковной собственности и её передача непризнанной в православном мире Черногорской «автокефальной» церкви.