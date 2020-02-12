На Мальте сотрудники дорожной полиции в течение по меньшей мере трёх лет сообщали о сотнях часов переработок, которых в реальности не было, и получали за это дополнительные выплаты.
Подразделение, занимающееся расследованием экономических преступлений, изучило их деятельность. В результате были арестованы около 30 из порядка 50 сотрудников дорожной полиции,
Ранее NEWS.ru писал, что Джозеф Мускат ушёл в отставку с поста премьера Мальты на фоне расследования убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции.
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