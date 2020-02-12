https://static.news.ru/photo/8647b73e-4d94-11ea-96a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: pulizija.gov.mt

На Мальте сотрудники дорожной полиции в течение по меньшей мере трёх лет сообщали о сотнях часов переработок, которых в реальности не было, и получали за это дополнительные выплаты.

Подразделение, занимающееся расследованием экономических преступлений, изучило их деятельность. В результате были арестованы около 30 из порядка 50 сотрудников дорожной полиции, сообщает Times of Malta. Следователи также изучают информацию о том, что стражи порядка могли использовать казённое топливо в личных автомобилях.

Ранее NEWS.ru писал, что Джозеф Мускат ушёл в отставку с поста премьера Мальты на фоне расследования убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции.