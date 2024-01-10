На границе Приднестровья и Украины произошел инцидент со стрельбой

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Вблизи приднестровско-украинской границы произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, сообщило Министерство государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). В результате двое приднестровских граждан были перемещены на территорию Украины.

7 января 2024 года вблизи приднестровско-украинской границы произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, по завершению которого двое приднестровских граждан были перемещены на территорию Украины, — говорится в сообщении.

В сентябре прошлого года глава ПМР Вадим Красносельский заявил о необходимости сохранить миротворческую миссию с участием России как гаранта мира в регионе. В ходе встречи с послом РФ в Молдавии Олегом Васнецовым он отметил высокий уровень конструктивного взаимодействия и взаимопонимания с Москвой, подчеркнув, что его дипломатическая миссия выполняется в сложный исторический период.

Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сообщил, что Россия посчитает любые провокации против российских военных в Приднестровье нападением на Россию. Он подчеркнул, что Москва предостерегает от любых попыток дестабилизации вокруг непризнанной республики. По словам Полищука, российская армия будет «адекватно реагировать на любые провокации».