На «Азовстали» нашли спутниковый телефон, принадлежащий ОБСЕ Глава батальона «Восток» ДНР Ходаковский показал спутниковый телефон ОБСЕ, найденный на «Азовстали»

Фото osce_smmu/flickr.com

Командир батальона «Восток» Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский опубликовал в Telegram-канале снимок спутникового телефона ОБСЕ, найденного на «Азовстали» в Мариуполе. По его словам, обнаружение данного устройства в катакомбах комбината свидетельствует о том, что члены организации помогают бойцам ВСУ. Ходаковский считает, что ОБСЕ передает данные украинским военным.

Все эти годы ОБСЕ подозревалось нами в содействии противнику.<...> Вот неоспоримое доказательство ангажированности ОБСЕ — спутниковый телефон, найденный при досмотре «Азовстали», — заявил Ходаковский.

Ранее замглавы Херсона Кирилл Стремоусов заявил, что специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе выдавала ВСУ боевые позиции защитников Донбасса. Он также обвинил Евросоюз в том, что он поддерживает одну из сторон конфликта.

13 апреля глава ЛНР Леонид Пасечник запретил деятельность СММ ОБСЕ на территории республики. Миссия была созвана восемь лет назад для фиксации нарушений Киевом Минских соглашений в Донбассе.

По словам Пасечника, СММ ОБСЕ не справлялась со своей задачей, за что снискала славу «слепого наблюдателя». По его словам, в течение восьми лет она никак не повлияла на украинскую сторону и не поспособствовала мирному урегулированию конфликта в Донбассе.