МВД Франции назвало нападение на журналистов в Париже терактом

https://static.news.ru/photo/8865308e-ff62-11ea-bbf0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexis Sciard via www.imago-imag/Global Look Press

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен назвал нападение на сотрудников еженедельника Charlie Hebdo в Париже терактом.

Такое заявление он сделал в эфире телеканала France 2. Глава ведомства отметил, что нападение произошло на улице, где раньше располагалась редакция сатирического издания.

Очевидно, что это теракт. Это произошло на улице, где располагалась редакция Charlie Hebdo, они действовали, как действуют террористы. Без всякого сомнения, это новая кровавая атака против нашей страны, против журналистов, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал, что один из предполагаемых злоумышленников, напавший на людей у бывшего здания журнала Charlie Hebdo в Париже, задержан. Подозреваемый был пойман недалеко от площади Бастилии. С места происшествия скрылись два человека.

Вооружённый ножом злоумышленник ранил четырёх человек около старого здания редакции журнала Charlie Hebdo в столице Франции. Двое потерпевших находятся в крайне тяжёлом состоянии.

7 января 2015 года террористы Саид и Шериф Куаши расстреляли 11 человек в редакции журнала Charlie Hebdo. Накануне журнал выпустил номер с карикатурами на мусульманского пророка Мухаммеда. После трагедии в течение нескольких дней в Париже продолжались теракты, в результате которых погибли шесть человек. Сами напавшие на редакцию газеты братья Куаши были убиты в ходе операции жандармского спецназа в городе Даммартен-ан-Гоэль, недалеко от Парижа.