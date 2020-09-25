Полиция поймала подозреваемого в нападении у здания Charlie Hebdo в Париже

Один из предполагаемых злоумышленников, напавший на людей у бывшего здания журнала Charlie Hebdo в Париже, задержан.
Подозреваемый был пойман недалеко от площади Бастилии. С места происшествия скрылись два человека,
Ранее NEWS.ru писал, что вооружённый ножом злоумышленник ранил четырёх человек около старого здания редакции журнала Charlie Hebdo в Париже. По предварительным данным, близлежащий квартал блокировала полиция. Двое потерпевших
7 января 2015 года террористы Саид и Шериф Куаши расстреляли 11 человек в редакции журнала Charlie Hebdo. Накануне журнал выпустил номер с карикатурами на мусульманского пророка Мухаммеда. После трагедии в течение нескольких дней в Париже продолжались теракты, в результате которых погибли шесть человек. Сами напавшие на редакцию газеты братья Куаши были убиты в ходе операции жандармского спецназа в городе Даммартен-ан-Гоэль, недалеко от Парижа, писал NEWS.ru.
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