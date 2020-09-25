Полиция поймала подозреваемого в нападении у здания Charlie Hebdo в Париже

https://static.news.ru/photo/03382fb8-ff28-11ea-a852-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andreas Arnold/Global Look Press

Один из предполагаемых злоумышленников, напавший на людей у бывшего здания журнала Charlie Hebdo в Париже, задержан.

Подозреваемый был пойман недалеко от площади Бастилии. С места происшествия скрылись два человека, передаёт телеканал BFMTV.

Ранее NEWS.ru писал, что вооружённый ножом злоумышленник ранил четырёх человек около старого здания редакции журнала Charlie Hebdo в Париже. По предварительным данным, близлежащий квартал блокировала полиция. Двое потерпевших находятся в крайне тяжёлом состоянии.

7 января 2015 года террористы Саид и Шериф Куаши расстреляли 11 человек в редакции журнала Charlie Hebdo. Накануне журнал выпустил номер с карикатурами на мусульманского пророка Мухаммеда. После трагедии в течение нескольких дней в Париже продолжались теракты, в результате которых погибли шесть человек. Сами напавшие на редакцию газеты братья Куаши были убиты в ходе операции жандармского спецназа в городе Даммартен-ан-Гоэль, недалеко от Парижа, писал NEWS.ru.