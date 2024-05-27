Музыканты «Би-2» получат паспорта европейской страны Санду предоставила гражданство Молдавии музыкантам группы «Би-2»

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Группа «Би-2»

Президент Молдавии Майя Санду предоставила гражданство республики некоторым участникам группы «Би-2», сообщил в своем Telegram-канале глава администрации молдавского лидера Адриан Бэлуцел. Гражданство также получили члены их семей.

Санду подписала указ о предоставлении гражданства Республики Молдова некоторым участникам группы «Би-2» и членам их семей, — написал чиновник.

Ранее Бэлуцел сообщил, что некоторые участники «Би-2» и члены их семей подали документы на получение гражданства республики. Он уточнил, что документы музыкантов направят президенту Молдавии и будут рассматривать в категории «предоставления гражданства в интересах Республики Молдова». Бэлуцел отметил, что в стране творчество «Би-2» ценится не одним поколением граждан.

Ранее Лева Бортник (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что сейчас музыкальный коллектив «Би-2» находится в состоянии банкротства. При этом он выразил уверенность, что в этом положении они оказались ненадолго.

До этого группа съездила на гастроли по миру. Фронтмен признался, что теперь на карте коллектива присутствуют красные, нейтральные и зеленые зоны — они основаны на наблюдениях за тем, в каких местах коллективу дают спокойно выступать.