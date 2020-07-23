Мужчина отпустил полицейского-заложника в Полтаве

https://static.news.ru/photo/52b717d0-cce6-11ea-8fde-fa163e074e61_660.jpg Фото: npu.gov.ua

В Полтаве мужчина, который захватил автомобиль и угрожал взорвать себя, отпустил заложника. Последний оказался полицейским, попытавшимся задержать правонарушителя.

На новостном портале «Общественное» отмечается , что злоумышленник скрылся в лесу в Решетиловском районе.

Инцидент произошёл на улице Остапа Вишни. На данный момент продолжается спецоперация. На месте действия работают взрывотехники, следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска полиции области и местного отдела. Кроме того, на месте находятся спецслужбы.

Ранее захват заложников произошёл в Луцке. Террорист сам позвонил в полицию и сообщил об этом. Он также предупредил сотрудников правоохранительных органов, что вооружён и имеет при себе взрывные устройства. Захватчик требовал, чтобы представители украинской власти, бизнеса и Церкви признали себя террористами.

Как информировал NEWS.ru, мужчина требовал от представителей крупного бизнеса и политиков написать в Twitter сообщение о том, что они «террористы в законе».